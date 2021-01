Le Bénin fait une émission d’un milliard d’Eurobond

La République du Bénin réalise la première opération obligataire internationale d’Afrique de l’année 2021 avec l’émission d’un milliard d’euros (656 milliards FCFA), en deux tranches de maturités finales 11 ans et 31 ans, selon un communiqué du Ministère de l’Economie et des Finances de la République du Bénin.

COMMUNIQUÉ

Du 6 au 11 janvier 2021, la délégation officielle conduite par le Ministre de l’Economie et des Finances de la République du Bénin, M. Romuald Wadagni, a tenu des entretiens bilatéraux avec plusieurs grands investisseurs institutionnels internationaux. Ce roadshow a été l’occasion pour le Ministre de rappeler aux investisseurs les résultats concrets du Programme d’Actions du Gouvernement dans le contexte de la crise de la Covid-19.

Le 12 janvier, le Ministère de l’Economie et des Finances a placé avec succès 1,0 milliard d’euros (656 milliards de Francs CFA) auprès d’investisseurs internationaux. Tirant parti de conditions de marché particulièrement favorables, le Bénin a mobilisé 700 millions d’euros sur une maturité finale de 11 ans, à un coupon de 4,875%, et 300 millions d’euros sur une maturité finale de 31 ans, assortie d’un coupon de 6,875%. Avec cette tranche de maturité 2052, la plus longue jamais atteinte par le pays, le Bénin rejoint le nombre restreint d’émetteurs émergents à disposer d’un Eurobond en euros de maturité supérieure à 30 ans.

Cette émission est couplée à une opération technique de gestion de passifs, s’inscrivant dans la stratégie proactive de gestion de la dette publique mise en œuvre par le Gouvernement. Le succès du rachat partiel de l’Eurobond 2026 permet au Bénin de limiter les risques de refinancement, d’étendre la maturité de sa dette et de réduire son coût moyen.

Le Bénin est le premier émetteur d’Afrique à solliciter le marché international cette année, faisant preuve de rapidité d’exécution. Le livre d’ordres de l’opération a atteint un pic de près de 3 milliards d’euros dans la journée (c’est-à-dire une souscription de 300%), dont 1,9 milliard pour la tranche à 11 ans et 1,2 milliard à 31 ans. Plus de 125 investisseurs ont placé des ordres, dont bon nombre n’avaient pas participé à l’émission inaugurale du Bénin en mars 2019. La République du Bénin est donc parvenue à diversifier ses sources de financement et étendre la maturité moyenne de sa dette de marché tout en réduisant le coût moyen supporté.

Le succès de cette émission reflète l’intérêt affiché par les investisseurs internationaux pour le crédit du Bénin.

Le closing financier de la nouvelle émission devrait intervenir le 19 janvier 2021 et celui de l’opération de rachat devrait intervenir le 20 janvier 2021.

MEF

14 janvier 2021 par