Le Bénin face au Burkina Faso en demi-finale

A l’issue de la rencontre entre le Burkina Faso et le Ghana soldée par la victoire du Burkina Faso (2-1), ce samedi 14 mai 2022, le Bénin connait son adversaire pour la demi-finale du tournoi qualificatif de l’UFOA/B U20.

Les Ecureuils Juniors joueront le match de la demi-finale du tournoi qualificatif de l’UFOA U20 Zone B contre Les Étalons du Burkina Faso.

Le Bénin est premier du groupe A avec 7 points.

Les Étalons U 20, 2è du groupe B à l’issue de leur victoire (2-1) face au Ghana ce samedi 14 mai 2022, seront face aux Écureuils du Bénin le mardi 17 Mai 2022 à partir de 16 heures GMT à Niamey (Niger) dans le cadre de la demi-finale du tournoi qualificatif de l’UFOA/B U20.

La deuxième demi-finale se jouera entre le Nigéria et la Côte d’Ivoire.

Les deux finalistes, à l’issue des deux demi-finales, seront qualifiés à la CAN Junior 2023 qui aura lieu en Egypte du 18 février au 12 Mars 2023.

M. M.

15 mai 2022 par