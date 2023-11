Le Bénin et la Chine signent un accord de coopération douanière

Bonne nouvelle pour les opérateurs économiques béninois et chinois ! Les deux pays ont signé l’Accord de reconnaissance mutuelle entre les programmes d’Oea (Opérateurs économiques agréés) chinois et béninois. C’est à l’issue d’une visite de l’administration béninoise des douanes en Chine du 06 au 10 novembre 2023.

Le programme des Opérateurs économiques agréés (OEA) permettant à l’Administration des douanes d’accorder aux opérateurs économiques fiables, un traitement personnalisé et allégé en matière de contrôle, conformément aux règles de l’Organisation mondiale des douanes, est l’une des réformes en cours au Bénin depuis 2019.

Après près de quatre années de mise en œuvre qui ont permis de certifier 3 sociétés, le programme vient de franchir un grand pas.

Le Bénin et la Chine ont signé un Accord de reconnaissance mutuelle entre leurs deux programmes OEA lors de la visite d’une délégation béninoise des douanes en Chine du 06 au 10 novembre 2023.

Pour l’inspecteur des Douanes Raouf Malèhossou Aboudou, seul expert accrédité de l’Organisation mondiale des Douanes dans la mise en œuvre des Programmes d’Oea en Afrique de l’Ouest, membre de la délégation béninoise, « C’est une agréable coopération qui vient de naître ».

Avant cette étape, les administrations des douanes ont eu des séances préparatoires et une feuille de route a été adoptée à l’issue d’un processus lancé en juin 2023.

La douane béninoise entend certifier au OEA d’autres sociétés qui font des transactions avec la Chine grâce à ce nouvel accord de coopération douanière.

M. M.

13 novembre 2023 par