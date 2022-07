Le Bénin et l’UE signent trois accords de plus 32 milliards FCFA

Trois conventions de financement d’un coût global de 50.500.000 Euros ont été signées, ce jeudi 14 juillet 2022, au Ministère des finances avec le gouvernement béninois et l’Union Européenne dans le cadre du nouveau Programme Indicatif Multi-annuel(PIM 2021-2027) de coopération avec l’Union Européenne (UE).

L’Union Européenne (UE) représentée par Sylvia Hartleif, ambassadrice de l’UE au Bénin et le gouvernement du Bénin représenté par le ministre d’Etat, chargé de l’économie et des Finances Romuald Wadagni et les ministres de l’énergie Dona Jean-Claude Houssou et des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l’Emploi Modeste Kérékou ont procédé à la signature de trois conventions de financement d’un coût global de 50.500.000 Euros.

Les trois conventions visent à appuyer la mise en oeuvre du Programme d’Actions du Gouvernement (PAG II) 2021-2026 à travers trois projets et programmes. Il s’agit du projet d’appui à l’entrepreneuriat d’un coût total de 33.500.000 Euros et financé par l’UE (8 500 000 Euros) et l’AFD (25 000 000 Euros) ; du Programme promouvoir l’énergie durable au Bénin à travers des solutions solaires et de cuisson propre, énergétiquement efficaces et écologiquement responsable d’un coût total de 5.000.000 Euros et financé par l’UE (4 000 000 Euros) et la GIZ (1 000 000 Euros) et du Programme d’appui à la gestion de la réserve de biosphère du delta du Mono et au développement de l’aire marine protégée de la bouche du Roy d’un coût total de 12.000.000 Euros financé par l’UE.

La signature des trois conventions est l’aboutissement d’un processus de formulation qui a démarré depuis l’adoption à fin 2021 du document stratégique de programmation pluriannuelle 2021-2027 de l’UE, selon Sylvia Hartleif, ambassadrice de l’Union Européenne au Bénin. « (...) Les objectifs de notre stratégie de programmation pluriannuelle 2021-2027 s’alignent bien avec les priorités du Gouvernement et soutiennent la mise en œuvre du PAG II en appuyant le progrès social et économique du pays, pour une amélioration des conditions de vie de ses citoyens. La cérémonie de ce jour, est donc une formalisation du démarrage d’un premier lot d’une série de packages de projets », a indiqué l’ambassadrice de l’UE.

Sylvia Hartleif a rappelé que le Bénin et l’UE ont construit près de 60 ans de relations solides dans les domaines de la coopération politique, économique et commerciale. « Cette cérémonie est le témoignage, une nouvelle fois, de l’engagement réel et constant de l’Union Européenne auprès de la République du Bénin et de ses autorités pour assurer un bien-être social et un cadre de vie sain à ses populations », a précisé Sylvia Hartleif, ambassadrice de l’Union Européenne au Bénin.

Quid des trois projets et programmes ?

Le projet d’appui à l’entrepreneuriat vise à contribuer à la création et au développement de micro, petites et moyennes entreprises inclusives et durables, créatrices d’emplois pérennes et vert, et génératrices de valeur ajoutée locale.

Le programme promouvoir l’énergie durable vise à contribuer à l’augmentation du taux d’accès à l’énergie propre, en particulier dans les zones rurales, à l’amélioration de l’accès à l’électricité des ménages et les usages productifs et sociaux et enfin, à renforcer le cadre institutionnel et encourager les réformes dans le secteur.

Le programme d’appui à la gestion de la réserve de biosphère du delta du Mono et au développement de l’aire marine protégée de la bouche du Roy entend promouvoir des mesures de gestion efficientes et la valorisation des espaces à haute valeur écologique et contribuer au renforcement de l’écosystème portuaire durable.

14 juillet 2022 par