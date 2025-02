Le Bénin et l’Arabie Saoudite renforcent leur coopération culturelle

Le Bénin et le Royaume d’Arabie Saoudite ont signé un mémorandum d’entente, ce12 février 2025, à Djeddah . Ce partenariat a pour objectif de promouvoir la coopération culturelle entre les deux pays. Il couvre des domaines variés : patrimoine, musées, cinéma, mode, musique, arts culinaires, arts visuels, et bien d’autres.

Le Bénin voit la culture comme un moteur de développement. Depuis plusieurs années, il développe des partenariats avec des institutions internationales, notamment l’UNESCO. Le pays a renforcé ses liens avec l’Organisation de la Coopération Islamique (OCI) et l’ICESCO. Dans cette dynamique, il participe activement au Comité du patrimoine du monde islamique. Un projet ambitieux, en collaboration avec cette organisation, vise à mettre en valeur la grande mosquée de Porto-Novo. C’est dans ce cadre que le Bénin et le royaume d’Arabie Saoudite ont signé, le 12 février 2024, un Mémorandum d’entente, en marge des travaux de la 13ème Conférence des Ministres de la Culture du Monde Islamique qui se déroule à Djeddah en Arabie Saoudite.

Jean-Michel Abimbola, ministre béninois de la Culture, a souligné l’importance des cultures arabes dans la construction de ponts interculturels. Il a présenté le projet de Centre culturel arabe à Cotonou comme un moyen d’enrichir les échanges culturels avec le monde arabe. Ce projet, soutenu par le Président Patrice Talon, vise à rendre ces échanges plus dynamiques et plus fructueux pour les populations africaines.

Grâce à son implication dans l’ICESCO, le Bénin aspire à devenir un véritable carrefour culturel mondial. Le pays met en œuvre des réformes ambitieuses pour renforcer sa coopération culturelle. Les autorités béninoises investissent massivement dans la valorisation de leur patrimoine et dans le développement des industries créatives.

