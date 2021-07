Le Bénin et l’Algérie sur de nouvelles bases économiques

L’Ambassadeur de la République Algérienne Démocratique et Populaire, Hocine Latli ATLI, a présenté, lundi 12 juillet 2021, les copies figurées de ses lettres de créance au ministre des Affaires étrangères et de la Coopération Aurelien Agbenonci.

Les questions liées aux voies et moyens permettant de développer les relations entre l’Algérie et le Bénin étaient au cœur des échanges, lundi 12 juillet 2021 entre l’Ambassadeur accrédité de la République Algérienne Démocratique et Populaire, Hocine Latli ATLI, qui a présenté les copies figurées de ses lettres de créance au ministre des Affaires étrangères et de la Coopération Aurelien Agbenonci.

« Monsieur le Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération a mis l’accent sur les aspects économiques à juste titre d’ailleurs ; nous partageons cette vision et cette démarche. En tant qu’ambassadeur de mon pays, je ne manquerai pas d’apporter ma valeur ajoutée pour développer les relations économiques entre les deux pays (...). Nous avons installé un Conseil d’affaires bilatéral qui jouera un rôle primordial pour atteindre ces objectifs », a indiqué Latli ATLI, ambassadeur de la République Algérienne Démocratique et Populaire.

Le diplomate algérien n’a pas manqué de saluer la dynamique en cours au Bénin. « Nous sommes conscients de la dynamique de ce pays (le Bénin), de ses capacités, de ses ressources humaines qui lui permettent de se développer et d’atteindre un niveau de développement appréciable en Afrique, qui pourrait donner des leçons en termes de développement, en termes de sécurité à beaucoup de pays en Afrique », a précisé Hocine LATLI, lors de la présentation des copies figurées de ses lettres de créance au ministre Agbénonci.

Le nouvel Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République Algérienne Démocratique et Populaire près le Bénin, occupait le poste de Directeur de la Recherche, des Études et de la Publication à la Direction Générale de la Prospective, des Études et de la Formation au Ministère algérien des Affaires étrangères.

M. Hocine LATLI est né le 1er janvier 1962 à Jijel en Algérie. Il est diplômé de l’École Nationale d’Administration.

M. M.

13 juillet 2021 par ,