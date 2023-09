Le Bénin enregistre un faible taux d’inflation dans l’UEMOA

3,0%. C’est le taux d’inflation en moyenne annuelle enregistré au Bénin au mois de juillet 2023 comparativement au niveau régional établi à 6,1%, selon l’Indice harmonisé des prix à la consommation (IHPC) au sein de l’UEMOA.

En juillet 2023, le niveau de l’Indice Harmonisé des Prix à la Consommation (IHPC) dans la zone UEMOA s’est établi à 122,6, en hausse de 0,9% par rapport à son niveau du mois précédent.

Comparativement à son niveau de juillet 2022, l’indice a progressé de 3,4%, selon l’Indice harmonisé des prix à la consommation (IHPC) au sein de l’UEMOA du mois de juillet 2023.

« En rythme mensuel, l’évolution de l’indice régional est le résultat de l’évolution du niveau global des prix observé dans tous les Etats membres de l’union : Niger (2,1%), Sénégal (2,1%), Togo (0,8%), Burkina (0,5%), Côte d’Ivoire (0,5%), Bénin (0,3%), Guinée-Bissau (0,3%) et Mali (0,2%) ».

Au Bénin au mois de juillet 2023, le niveau de l’Indice Harmonisé des Prix à la Consommation s’est établi à 111,3 contre 110,9 le mois précédent, soit une hausse de 0,3%.

L’IHPC a progressé de 3,9% au mois sous revue au Bénin comparativement au mois de juillet 2022. Une hausse mensuelle imputable essentiellement à l’augmentation des prix des biens de la fonction « Produits alimentaires et boissons non alcoolisées » (+0,7%) et biens des fonctions « Restaurant et hôtel » (0,3%), « Loisirs et culture » (0,2%) et « Logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles » (0,1%).

Une baisse a été, toutefois, observée au niveau des prix des fonctions « Transports » (-0,2%) et « Boissons non alcoolisées, tabacs et stupéfiants » (-0,1%).

Taux d’inflation

Le taux d’inflation en moyenne annuelle au mois de juillet 2023 s’est établi à 6,1% au niveau régional. Il est ressorti à 10,2% au Sénégal, 9,3% en Guinée-Bissau, 6,9% au Burkina et au Togo, 6,6% au Mali, 5,2% en Côte d’Ivoire, 3,0% au Bénin et 2,2% au Niger.

Le Bénin (3,0%) a enregistré le plus faible taux d’inflation de l’UEMOA derrière la Côte d’Ivoire (5,2%).

Le Niger (2,2%) est le troisième pays de l’UEMOA à enregistrer un niveau d’inflation inférieur à celui de l’Union.

En moyenne annuelle, le taux d’inflation en juillet 2023 au Bénin est de 3,0% soit une augmentation de 0,4 point de pourcentage comparativement au mois précédent.

