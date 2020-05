Le Bénin en avance sur ses prévisions de mobilisation des ressources

Plus de 5.500 milliards de FCFA, mobilisées à fin décembre 2019 pour la mise en œuvre du Programme d’Actions du gouvernement. Sur la télévision nationale le 30 avril 2020, le ministre d’État chargé du plan et du Développement Abdoulaye Bio Tchané a annoncé que le gouvernement est largement en avance sur ses prévisions de mobilisation des ressources.

De nombreuses réalisations en quatre années de gouvernance du président Patrice Talon grâce une planification prospective, stratégique et opérationnelle. Selon le ministre d’Etat Abdoulaye Bio Tchané, « il fallait ramener notre pays au fondamental ». Il y a eu donc la planification avec la vision Alafia 2025 par l’élaboration du Plan national de Développement (PND) ; le Programme de Croissance pour le Développement Durable (PC2D) et le Programme d’Action du Gouvernement (PAG).

Sur le volet de la mobilisation des ressources, le ministère du plan et du développement, a largement avancé. « C’est plus de 9000 milliards. C’est aussi que nous attendions seulement de l’État 32%. Aujourd’hui, nous avons déjà mobilisé au niveau de l’Etat plus de 5.500 milliards de francs CFA, à fin décembre 2019. D’abord, par nos propres efforts en rationalisant davantage notre budget pour dégager un peu plus d’épargne. Nous avons pris des mesures de rationalisation des dépenses ; nous avons épargné et cette épargne a contribué à la réalisation du PAG », a déclaré Abdoulaye Bio Tchané.

Il informe que le gouvernement est largement en avance sur ses prévisions de mobilisation des ressources. « Si vous prenez les 5.500 milliards, c’est largement au-dessus de ce que nous étions censés mobiliser pour la part de l’État pour les cinq années parce que chemin faisant, il y a plusieurs secteurs que nous avons affectés à l’État plutôt qu’au privé. En même temps, nous avançons dans la mobilisation des ressources au profit du secteur privé », a ajouté le ministre d’Etat. .

Les 5.500 milliards ont été investis dans plusieurs secteurs entre autres l’électricité, l’eau, l’agriculture.

Notre dette n’est pas critique



A en croire le ministre Bio Tchané, le Bénin est parmi les pays les moins endettés au sein de l’UEMOA. « Sur les 5.500 milliards dont j’ai parlé, à peine 30% représentent de la dette (...).Nous avons convenu parmi les pays à l’intérieur de l’UEMOA, que notre endettement ne devrait pas dépasser 70% du PIB. Aujourd’hui, quand vous regardez les pays riches et les pays émergents, vous voyez le niveau d’endettement où ils se situent par rapport à leur PIB. Nous sommes aujourd’hui largement en dessous de 50% d’endettement au Bénin. Notre dette n’est pas critique. Notre dette n’est pas alarmante. », a-t-il rassuré.

Mise en place d’une structure de suivi des projets



Sous Talon, les projets deviennent une réalité grâce au système de suivi mis en place. « Notre objectif, c’est zéro éléphant blanc parce que nous avons une structure de suivi des projets qui est relativement efficace », a confié le ministre d’Etat, chargé du Plan et du développement.

Dans le cadre de la mise en œuvre des Objectifs pour le Développement Durable (ODD) plusieurs avancées sont enregistrées. En 2017 et 2018, le Bénin a passé « de manière satisfaisante », les tests des évaluations volontaires des Nations -Unies. Le Bénin a également fait un exercice d’évaluation des ODD avec le Fonds Monétaire International et une table ronde sur le P20 avec la Suisse afin d’identifier les actions à mener pour les 20 % des populations les plus déshéritées. « Je peux le dire, le Bénin est un bon exemple des ODD », soutient le ministre.

Le gouvernement Talon a également un regain d’intérêt pour les ONG internationales installées au Bénin. D’après Bio Tchané, le gouvernement a identifié dans chaque secteur, les Organisations Non Gouvernementales (ONG) qui peuvent compléter l’action de l’Etat. Les actions du gouvernement se poursuivent pour une plus grande visibilité d’ici avril 2021.

4 mai 2020 par