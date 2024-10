Le Bénin élu membre du Conseil des Droits de l’Homme de l’ONU

A l’issue du vote de l’Assemblée générale, ce mercredi 09 octobre 2024, le Bénin a été élu membre du Conseil des Droits de l’Homme (CDH) des Nations Unies pour le mandat 2025-2027.

Le Bénin, le Congo, l’Éthiopie, la Gambie et le Kenya ont été élus aux cinq sièges du Conseil du groupe africain, en tant que nouveaux membres du Conseil des Droits de l’Homme (CDH) des Nations Unies (ONU), selon les résultats du vote de l’Assemblée générale ce mercredi 09 octobre 2024.

Les sièges étant répartis équitablement entre les cinq groupes régionaux des Nations Unies, le groupe Asie-Pacifique est représenté par la Corée du Sud, les Îles Marshall, le Qatar, la Thaïlande et l’administration chypriote grecque.

La République tchèque et la Macédoine du Nord ont été élues au sein du groupe Europe de l’Est.

La Colombie, le Mexique et la Bolivie ont été élus pour le groupe Amérique latine et Caraïbes.

L’Islande, l’Espagne et la Suisse ont été élus au groupe Europe occidentale et autres États.

Pour le Bénin, cette élection au CDH au titre du mandat 2025-2027 est, sans doute, une reconnaissance des efforts déployés en matière de démocratie, gouvernance et de promotion des droits humains.

Le Conseil des Droits de l’Homme (CDH) est un organe intergouvernemental du système des Nations Unies chargé de renforcer la promotion et la protection des droits de l’homme dans le monde, de traiter les situations de violation des droits de l’homme et de formuler des recommandations à leur sujet. Créé en 2006 par l’Assemblée générale, le CDH est en mesure d’examiner toutes les questions et situations en lien avec les droits de l’homme qui nécessitent son attention, et ce tout au long de l’année. Il se réunit à l’Office des Nations Unies à Genève (ONUG).

Le CDH fonctionne à travers différents mécanismes et entités. Il s’agit notamment : de l’Examen Périodique Universel (EPU), un mécanisme dirigé par les États qui évalue régulièrement la situation des droits de l’homme dans chaque État membre des Nations Unies ; des Procédures spéciales qui réunissent des experts ou des groupes d’experts qui ne sont pas employés par les Nations Unies et qui s’expriment sur différents thèmes comme l’éducation, la santé, la liberté d’expression et la traite des êtres humains ; du Comité consultatif est le groupe de réflexion du Conseil. Il lui apporte son expertise et ses conseils sur les différentes questions thématiques relatives aux droits humains et de la Procédure de plainte.

Il existe d’autres mécanismes, comme des plateformes de dialogue et des groupes chargés de faire évoluer les instruments juridiques relatifs aux droits humains.

