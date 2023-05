Le Bénin élimine le trachome, une maladie qui provoque la cécité

Le Bénin et le Mali ont éliminé le trachome, une maladie tropicale oculaire pouvant entraîner une cécité permanente, en tant que problème de santé publique, a indiqué l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) mardi.

L’agence sanitaire mondiale de l’ONU a ainsi validé l’élimination du trachome en tant que problème de santé publique au Bénin et au Mali. Ce qui en fait les cinquième et sixième pays de la Région africaine de l’OMS à franchir cette étape importante.

« L’OMS félicite les autorités sanitaires du Bénin et du Mali et leur réseau de partenaires mondiaux et locaux pour ces étapes importantes », a déclaré le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, Directeur général de l’OMS. « Après les succès du Bénin et du Mali, le trachome reste endémique dans 23 pays de la Région africaine de l’OMS, ce qui nous rapproche de l’objectif d’élimination du trachome fixé dans la feuille de route pour les maladies tropicales négligées 2021-2030 ».

Les pays ayant précédemment reçu la validation de l’OMS pour l’élimination du trachome sont le Ghana (juin 2018), la Gambie (avril 2021), le Togo (mai 2022) et le Malawi (septembre 2022).

Au niveau mondial, le Bénin et le Mali rejoignent 15 autres pays qui ont été validés par l’OMS pour avoir éliminé le trachome en tant que problème de santé publique. Il s’agit du Cambodge, de la Chine, de la Gambie, du Ghana, de la République islamique d’Iran, de la République démocratique populaire lao, du Malawi, du Maroc, du Mexique, du Myanmar, du Népal, d’Oman, de l’Arabie saoudite, du Togo et de Vanuatu.

Selon l’OMS, Cotonou et Bamako ont mis en œuvre la stratégie recommandée par l’agence onusienne pour éliminer le trachome. Celle-ci consiste en une intervention chirurgicale pour traiter les complications tardives du trachome, des antibiotiques pour éliminer l’infection, la propreté du visage et l’amélioration de l’environnement, en particulier l’accès à l’eau et à l’assainissement, pour réduire la transmission.

Volonté politique forte et engagement communautaire

Dans le cadre de l’Initiative internationale contre le trachome, Pfizer fait don de l’antibiotique azithromycine aux programmes d’élimination qui mettent en œuvre la stratégie SAFE. « Il s’agit là de réalisations impressionnantes en matière de santé publique », a déclaré le Dr Ibrahima Socé Fall, Directeur du programme mondial de lutte contre les maladies tropicales négligées (MTN), à l’OMS.

« Le Bénin et le Mali démontrent qu’une volonté politique forte, l’intégration intersectorielle, la surveillance et l’engagement communautaire peuvent fonctionner de concert pour parvenir à l’élimination de la maladie », a-t-il ajouté.

Selon l’OMS, le Bénin a intégré les interventions d’élimination du trachome à celles mises en œuvre contre d’autres maladies tropicales négligées (MTN), dans le cadre du programme national de lutte contre les maladies transmissibles. Le trachome est la troisième MTN à être éliminée au Bénin, après la dracunculose (en 2009) et la trypanosomiase humaine africaine gambiense (en 2021).

De son côté, le Mali a mené des enquêtes sur l’impact et la surveillance du trachome et a déployé des interventions pour atteindre les objectifs d’élimination, malgré les problèmes de sécurité dans les régions du nord du pays et les bouleversements sociopolitiques de ces dernières années. Le trachome est la première MTN à être éliminée au Mali, qui rejoint ainsi un groupe mondial de 47 pays ayant éliminé au moins une MTN.

L’Afrique représente 84% du fardeau mondial du trachome

Plus globalement, des progrès significatifs ont été réalisés dans la lutte contre le trachome au cours des dernières années. Le nombre de personnes nécessitant un traitement antibiotique contre le trachome dans la Région africaine de l’OMS a diminué de 84 millions, passant de 189 millions en 2014 à 105 millions en juin 2022.

Ce qui représente 84% du fardeau mondial du trachome, selon l’OMS. Le trachome se rencontre principalement dans les zones les plus pauvres et les plus rurales d’Afrique, d’Amérique centrale et du Sud, d’Asie, du Pacifique occidental et du Moyen-Orient.

Le trachome est la principale cause infectieuse de cécité et est dû à une infection par la bactérie Chlamydia trachomatis. L’infection se transmet d’une personne à l’autre par l’intermédiaire des doigts, des vecteurs passifs et des mouches contaminés ayant été en contact avec des écoulements provenant des yeux ou du nez d’une personne infectée.

Les facteurs de risque environnementaux pour la transmission du trachome comprennent une mauvaise hygiène, la promiscuité, un accès insuffisant à l’eau et à des installations sanitaires appropriées. L’infection par le trachome touche principalement les enfants et devient moins fréquente avec l’âge. Des infections répétées dans la petite enfance entraînent des complications tardives plusieurs années voire des décennies plus tard.

