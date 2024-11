Le Bénin créé une plateforme de financement dédiée aux enjeux climatiques

Lors de la COP29, le Bénin a marqué un tournant dans sa stratégie climatique en lançant une plateforme nationale de financement dédiée aux enjeux climatiques.

Le dispositif vise à mobiliser des fonds publics et privés pour financer des projets d’adaptation et d’atténuation, tout en contribuant aux Objectifs de Développement Durable (ODD) et aux Contributions Déterminées au niveau National (CDN).

La plateforme repose sur quatre axes stratégiques : la Monétisation du carbone (1) pour vendre 2,5 millions de crédits carbone issus de projets dans l’agriculture et l’énergie. Les recettes permettront de renforcer la sécurité alimentaire et de lutter contre la désertification.

Le Bénin prévoit un soutien budgétaire coordonné (2). En partenariat avec des institutions telles que le FMI et la Banque mondiale, un cadre triennal est mis en place pour garantir des ressources stables, favorisant la mise en œuvre des politiques climatiques.

Pour l’attraction des investissements privés (3), une garantie de 200 millions d’euros de l’AMGI sera mise en place Bénin. A cela s’ajoute une mobilisation de près de 500 millions d’euros pour financer des projets écologiques.

L’ axe 4 prévoit un Guichet unique pour le financement local. Ce guichet simplifiera l’accès des PME aux financements verts, en coopération avec des institutions régionales et internationales.

Un soutien international

Le Bénin bénéficie d’un appui financier et technique inédit pour soutenir sa transition climatique. Il s’agit de 1,4 milliard de dollars de l’Association Internationale de Développement (IDA) de la Banque mondiale ; de 200 millions de dollars de la Facilité de Résilience et de Durabilité (FRD) du FMI et de 195 millions d’euros de la Banque Africaine de Développement (BAD).

Le ministre d’État à l’Économie et aux Finances, Romuald Wadagni, a déclaré : « Avec le fort soutien de nos partenaires, le Bénin concrétise ses ambitions climatiques en actions tangibles. En s’appuyant sur notre expérience des marchés de capitaux, nous cherchons à catalyser les investissements privés pour intensifier l’action climatique. Notre démarche s’inscrit dans une vision de résultats concrets, à la fois en matière d’adaptation et d’atténuation, pour un avenir durable et résilient. »

Un modèle pour l’Afrique et au-delà

Face à un déficit de financement climatique de 10 milliards de dollars d’ici 2030, cette plateforme représente un pas important pour combler cet écart et renforcer la résilience climatique du Bénin. En plus de répondre à ses propres besoins, le Bénin espère inspirer d’autres nations africaines en quête de solutions de financement innovantes pour le climat.

15 novembre 2024 par ,