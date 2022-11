Le Bénin crée A+Bénin, une nouvelle chaîne TV

Le paysage audiovisuel béninois sera bientôt enrichi d’une nouvelle chaîne de télévision. L’accord de création de la chaîne A+Bénin a été signé, vendredi 18 novembre 2022, entre le gouvernement béninois, et les responsables du groupe CANAL+.

A+Bénin est une chaîne de divertissement populaire, proche des populations avec des programmes combinant des séries, des fictions, des magazines, des jeux et du sport. Elle sera diffusée sur la Télévision numérique terrestre (TNT) et sur les bouquets CANAL+.

L’accord de signature a lieu, vendredi 18 novembre 2022, entre le gouvernement béninois, représenté par le ministre d’État en charge de l’économie et des finances, Romuald WADAGNI, et sa collègue en charge du numérique et de la digitalisation, Aurélie Adam SOULE ZOUMAROU.

Les ministres Oswald HOMEKY du sport et Jean-Michel ABIMBOLA du tourisme et de la culture étaient également à la cérémonie de signature de l’accord.

Le groupe CANAL+ est représenté par David MIGNOT, Directeur général Afrique de CANAL+, la Directrice générale des chaînes thématiques de CANAL+, Clémentine TUGENDHAT, et Yacine ALAO, Directrice générale de CANAL+Bénin.

F. A. A.

20 novembre 2022 par ,