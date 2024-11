Le Bénin classé parmi les meilleures destinations touristiques

Le Bénin se distingue une nouvelle fois sur la scène internationale en rejoignant la prestigieuse liste « Where to Go in 2025 » du média américain Afar. Ce classement, reconnu mondialement, met en lumière les 25 destinations incontournables à découvrir l’année prochaine.

Grâce à ses atouts culturels, historiques et naturels, ainsi que des projets ambitieux pour renforcer son secteur touristique, le Bénin s’affirme désormais comme une destination phare pour les voyageurs en quête d’expériences uniques. Le pays a été sélectionné sur « Where to Go », une liste exclusive des destinations les plus captivantes proposée par Afar.

Chaque année, le média Afar, véritable référence dans le domaine du voyage, dévoile sa sélection Ce classement célèbre des lieux souvent méconnus, où l’authenticité et la diversité culturelle prévalent sur le tourisme de masse. L’édition 2025 comprend des destinations variées allant de Costalegre, au Mexique, à Belgrade, en Serbie, en passant par la pittoresque île grecque de Chios. Le Bénin se distingue parmi ces lieux exceptionnels, prouvant son émergence comme une destination incontournable sur le plan mondial.

Cette reconnaissance internationale intervient après que le Bénin ait été élu l’une des meilleures destinations à découvrir par Lonely Planet. Ces distinctions successives témoignent d’une dynamique touristique en pleine croissance. Depuis 2016, le gouvernement béninois a mis le tourisme au cœur de son développement économique et social. Des investissements substantiels ont été réalisés pour moderniser les infrastructures, créer de nouveaux musées et valoriser les sites historiques et naturels du pays.

« Cette distinction décernée par Afar illustre parfaitement l’engagement du Bénin à offrir aux visiteurs des expériences authentiques et transformantes. Elle renforce notre ambition de faire du Bénin une référence incontournable sur la scène touristique africaine et mondiale », a déclaré M. Sindé CHEKETE, Directeur Général de l’agence Bénin Tourisme.

Avec ses plages sauvages, ses parcs nationaux, ses musées innovants et ses sites historiques liés à l’esclavage, le Bénin devient un lieu privilégié pour les voyageurs en quête de découvertes enrichissantes et d’expériences mémorables. Cette distinction d’Afar ne fait que confirmer le potentiel du pays, qui se positionne résolument comme une destination en plein essor, à la croisée des chemins entre authenticité et modernité.

En rejoignant la liste « Where to Go in 2025 », le Bénin renforce sa place sur la carte touristique mondiale. Avec des projets ambitieux et une volonté de préserver son identité tout en s’ouvrant au monde, le pays se prépare à accueillir de plus en plus de visiteurs et à briller sur la scène internationale. Le Bénin, véritable joyau du tourisme africain, est désormais sur la voie d’une reconnaissance mondiale bien méritée.

20 novembre 2024