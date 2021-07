Le Bénin classé 1er exportateur hors Uemoa

Le Bénin a enregistré une hausse d’exportation hors zone Uemoa des produits commerciaux au cours du premier trimestre 2021 comparativement au dernier trimestre 2020, selon la Note de conjoncture économique régionale de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (Uemoa).

Les ventes du Bénin sont ressorties à +45,4% devant celles du Sénégal (+41,3%), du Mali (+28,5%), de la Côte d’Ivoire (+14,9%) et du Burkina Faso (+3%) au premier trimestre de 2021, selon la Note de conjoncture économique régionale de l’Uemoa.

Le Bénin a enregistré une hausse de ses exportations grâce aux ventes de « coton » (à l’exception des linters) non cardé, ni peigné (+40,2 points), de « graines et fruits oléagineux » (+3,5 points), de « tourtereaux et autres résidus solides (à l’exception des drêches, mêmes broyés ou agglomérés sous forme de pellets), de « graisses ou huiles de graines oléagineuses, de fruits oléagineux ou de germe de céréales » (+3 points).

A l’instar des autres pays de la zone Uemoa, le Bénin a enregistré une baisse (-4,5 mds, soit -1,2%) de ses importations au cours du premier trimestre 2021.

Cette baisse des importations est due au repli des achats de « riz semi blanchi, même poli, glacé, étuvé ou converti y compris le riz en brisures » (-5,8 points), de « farine de blé ou de méteil » (-1,4 point) et de « viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés, des volailles du sous groupe 001.4 » (-0,7 point), au cours de la période sous revue.

