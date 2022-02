Le Benin classé 17ème en Afrique et 83 eme au plan mondial

La Fédération internationale de football (FIFA) a rendu public son classement des meilleures Nations de football du mois de février 2022.

Le Top 10 africain du classement FIFA du mois de février 2022 se compose ainsi : Sénégal (18e au niveau mondial), Maroc (24e au niveau mondial), Nigéria (32e), Egypte (34e), Tunisie (36e au niveau mondial), Cameroun (38è au niveau mondial), Algérie (43è au niveau mondial), Mali (48è), Côte d’Ivoire (51è au niveau mondial), Burkina Faso (56è).

Comparativement au classement FIFA de décembre dernier, des équipes ont enregistré des progressions à l’issue de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2021. Vainqueur de la Coupe et 1er au niveau africain, le Sénégal passe de la 20è à la 18è place au niveau mondial.

Par rapport au mois de décembre 2021, le Bénin a maintenu sa place de 17ème sur le continent africain et 83è au niveau mondial dans le classement FIFA du mois de février 2022. Les Ecureuils du Bénin viennent après les équipes de la Guinée et du Gabon.

Le Top 5 au niveau mondial du Classement FIFA est dominé par la Belgique (1ère), le Brésil (2e), la France (3e), l’Argentine (4e) et l’Angleterre (5e).

M. M.

