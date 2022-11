Le Bénin candidat pour la CAN 2025

Le Bénin pourrait accueillir l’édition 2025 de la Coupe d’Afrique des nations (CAN). La Confédération africaine de football (CAF) aurait reçu une candidature du Bénin pour l’organisation de la plus grande compétition de football en Afrique.

Pas encore de candidature officielle pour l’organisation de la CAN 2025 retirée à la Guinée en septembre dernier. De sources proches de la CAF, plusieurs nations dont Bénin ferait partie des candidats à l’organisation de cette compétition. Le Maroc, l’Algérie et le Sénégal seraient également sur la liste.

De sources proches de la CAF, les associations membres désireuses d’organiser la CAN 2025 ont jusqu’au 16 décembre 2022 pour soumettre l’offre finale. Cette offre apprend-on, comprend tous les documents de candidature et d’organisation (accord d’organisation, accord avec les villes hôtes, garanties gouvernementales).

Les visites d’inspection sont prévues courant la période du 5 au 25 janvier 2023.

Le pays retenu pour abriter la compétition sera désigné le 10 février 2023 par le Comité exécutif de la CAF.

F. A. A.

15 novembre 2022 par ,