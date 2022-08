Le Bénin bat le Burkina à la Coupe des Nations zone 3

Le Bénin a enregistré une première victoire à la Coupe des Nations zone 3 de volleyball à Abidjan en Côte d’Ivoire. Les Ecureuils volleyeurs ont battu le Burkina Faso 3 sets à 1.

L’équipe masculine de volleyball fait une belle entame à la Coupe des Nations zone 3. Elle a battu le Burkina Faso ce jeudi 04 août par 3 sets à 1. Cette victoire des Béninois intervient après la défaite de l’équipe féminine de volleyball.

Au début de la rencontre, les Burkinabè profitent de quelques erreurs des Béninois et remportent le premier set (25-19). Les Ecureuils changent de tactique et s’imposent aux trois derniers sets respectivement par (25-17), (25-21) et (25-23). Ils vont affronter la Côte d’Ivoire, pays organisateur ce vendredi.

F. A. A.

5 août 2022 par