Le Bénin se qualifie pour les demi-finales

Les Écureuils se sont bien illustrés au Championnat scolaire UFOA B qui se joue en Côte d’Ivoire. Les deux représentants du Bénin (hommes et dames) ont battu leurs adversaires que sont le Togo et la Côte d’Ivoire, vendredi 11 novembre 2022, au tour préliminaire, et se qualifient pour les demi-finales.

Belle entame pour les Écureuils au tournoi UFOA-B qualificatif pour le Championnat scolaire africain. Le Bénin est représenté à cette compétition au niveau des garçons par les élèves du CEG Ste Rita de Cotonou. Ceux-ci se sont imposés au pays hôte et décrochent leur ticket pour la demi-finale.

Les jeunes filles du CEG Cobly ont battu le Togo. A instar des garçons, ils ont décroché leur qualification pour la demi-finale.

Pour leur premier match, les jeunes filles du CEG Cobly se sont imposés (1-0) face aux jeunes filles de la Côte d’Ivoire. Elles se sont ensuite imposées aux Éperviers du Togo pour le 2e match avec un score de 4-0.

Même résultat chez les jeunes garçons du CEG Ste Rita (Littoral) qui ont remporté leurs deux matchs. Ils ont d’abord battu la Côte d’Ivoire (1-0), avant de s’imposer aux éperviers du Togo (3-0) au bout des 40 minutes de jeu.

Désormais qualifié, le Bénin va affronter le Niger. Les garçons du CEG Sainte Rita vont croiser les crampons avec les élèves du Complexe Scolaire Privé Halissa. Les jeunes filles du CEG Cobly disputeront leur qualification en finale face aux élèves du Collège d’Enseignement Secondaire France Amitié.

Le tournoi UFOA-B qualificatif a été lancé, vendredi 11 novembre 2022, au stade Robert Champroux de Marcory, à Abidjan en Côte d’Ivoire par le président de la Confédération Africaine de Football, Patrice Motsepe.

La compétition s’achève dimanche 13 novembre 2022. Le vainqueur du tournoi dans chaque catégorie participe à la phase finale du Championnat scolaire africain prévu pour l’année 2023.

F. A. A.

12 novembre 2022 par ,