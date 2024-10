Le Bénin adhère à la Commission Internationale du Théâtre Francophone

L’Institut français a le plaisir d’annoncer l’adhésion officielle du Bénin à la Commission Internationale du Théâtre Francophone (CITF), marquant une étape historique pour cette organisation fondée en 1987, dont la mission est de promouvoir et soutenir la création théâtrale francophone dans le monde.

La Commission Internationale du Théâtre Francophone (CITF) a été créée afin de soutenir la réalisation de projets de création et de circulation théâtrale portés par des artistes provenant au moins de 3 différents pays francophones à travers le monde.

Le Bénin devient le premier pays du continent africain à rejoindre la CITF. II sera représenté par l’Agence de Développement des Arts et de la Culture (ADAC), une institution publique rattachée au ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts du Bénin. Créée en 2023, l’ADAC a pour mission de soutenir les industries culturelles et créatives du pays, en adoptant une approche pluridisciplinaire qui englobe les arts visuels, les arts vivants, les industries de l’écran, ainsi que le livre et la littérature. Elle a également coordonné l’exposition Révélation Art contemporain du Bénin, actuellement présentée à la Conciergerie de Paris jusqu’au 5 janvier 2025.

Cette annonce survient peu après le Sommet de la Francophonie, un moment clé pour réunir des acteurs culturels francophones. Afin de préparer cette adhésion, des rencontres ont eu lieu entre les représentants de l’Institut français, l’Ambassade de France au Bénin, et des acteurs culturels locaux lors du Forum <<< Notre Futur : dialogue Afrique - Europe », qui s’est tenu à Cotonou en juin dernier.

L’intégration du Bénin à la CITF est d’autant plus significative que 70% des candidatures et lauréats de la commission proviennent du continent africain. L’adhésion du Bénin vient ainsi renforcer le rôle central de l’Afrique dans le développement et le rayonnement international du théâtre francophone.

A propos de la CITF

Créée en 1987, la CITF soutient la création et la circulation théâtrale francophone. Elle accompagne les créateurs francophones en leur offrant des opportunités de collaboration, de production et de diffusion, favorisant ainsi la circulation des œuvres théâtrales francophones à l’échelle internationale. Ses membres fondateurs sont la France, le Canada, le Québec et la Fédération Wallonie-Bruxelles, rejoints par l’OIF et le Luxembourg. Depuis 2022, l’Institut français représente la France au sein de la CITF, à la demande du Ministère de la Culture.

