Le Bénin accueille une mission d’entreprises tunisiennes

Le Bénin accueille du 19 au 25 février 2023, une mission économique d’entreprises tunisiennes. Il s’agit d’une initiative de la Confédération des Entreprises Citoyennes de Tunisie (CONECT).

Une mission d’entreprises citoyennes tunisiennes séjournent au Bénin à partir du 19 février. La mission organisée par le CONECT va durer environ 06 jours. Elle sera une opportunité pour les investisseurs tunisiens et entreprises spécialisées dans les secteurs des services destinés aux institutions, les matériaux de construction, les services numériques, l’enseignement supérieur et l’industrie pharmaceutique. En plus du Bénin la mission de la CONECT va se dérouler au Togo au cours de la même période. Le Bénin et le Togo selon les données du Centre de promotion des exportations (CEPEX), représentent près de 6 % des exportations tunisiennes destinées aux marchés des pays d’Afrique subsaharienne.

Selon une publication de Magazine Entreprises, les exportations tunisiennes vers le Bénin se sont établies à près de 53,8 millions de dinars en 2022, soit une hausse de 52,8% par rapport à 2021.

F. A. A.

24 janvier 2023 par ,