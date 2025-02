Le Barça hérite de l’Atletico Madrid en demi-finale

Le tirage des demi-finales de la Coupe du roi espagnole a livré son verdict ce mercredi 12 février 2025. Le Real Madrid, le FC Barcelone, l’Atletico Madrid et la Real Sociedad sont tous fixés.

Cette année le Real Madrid, l’Atletico Madrid, le FC Barcelone et la Real Sociedad (les trois premiers de Liga plus le 7e) ont rejoint le dernier carré de la Coupe du Roi. Ce qui promet des affiches alléchantes. Le tirage au sort effectué ce mercredi a livré son verdict : le FC Barcelone défiera l’Atletico Madrid, et le Real Madrid croisera le fer avec la Real Sociedad.

Les matchs aller auront lieu fin février, et les manches retour début avril. On pourrait donc assister à un Clasico ou un derby madrilène en finale.

J.S

12 février 2025 par ,