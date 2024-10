Le Barça gifle les Young Boys 5-0 et se relance

Après avoir raté son entrée dans la Ligue des Champions il y a deux semaines sur la pelouse de Monaco (2-1), le FC Barcelone a fait sensation dans la soirée de ce mardi 1er octobre 2024. À domicile, dans le cadre de la deuxième journée, les Catalans ont étrillé les Young Boys sur le score de 5 buts à 0.

La deuxième journée de la phase de Ligue de la Ligue des Champions a démarré ce mardi 1er octobre 2024. Au programme, neuf rencontres au grand plaisir des amoureux du cuir rond. Pep Guadiola et ses poulains étaient en déplacement pour affronter Slovan Bratislava. Après le nul (0-0) face à l’Inter lors de la première journée, les Cityzens ont répondu bien présents ce soir. Porté par Haaland et Foden, le club anglais s’est imposé logiquement 0-4.

Du côté de l’Emirates Stadium, les Gunners d’Arsenal recevaient le PSG. Privés d’Ousmane Dembélé écarté, les parisiens ont perdu 2-0. De son côté, le FC Barcelone a humilié les Young Boys. Score de la rencontre 5-0.

Voici tous les résultats de ce mardi en Ligue des Champions :

RB Salzburg vs Brest, 0-4

Stuttgart vs Sparta Prague, 1-1

Dortmund vs Celtic Glasgow, 7-1

PSV Eindhoven vs Sporting, 1-1

Slovan Bratislava vs Man City, 0-4

Barcelone vs Young Boys, 5-0

Bayer Leverkusen vs AC Milan, 1-0

Inter Milan vs Étoile Rouge, 4-0

Arsenal vs PSG, 2-0



