Le 2e pont de Womey ouvert à la circulation

Après plusieurs mois d’attente, les populations de Womey dans la commune d’Abomey-Calavi peuvent désormais emprunter le 2e pont réalisé à leur profit par le président Patrice TALON. L’ouvrage a été ouvert à la circulation le samedi 15 février 2025 par Jacques AYADJI, ministre conseiller aux infrastructures, à la gouvernance locale et au cadre de vie, en présence du maire, Angelo AHOUANDJINOU.

Joie et satisfaction pour les populations de Womey dans la commune d’Abomey-Calavi. Le 2e pont de cette localité est ouvert à la circulation samedi 15 février 2025.

Occasion pour le ministre conseiller aux infrastructures, à la gouvernance locale et au cadre de vie, d’exhorter les usagers au respect de la limite des 30 Km/h en agglomération. « Le président n’a pas fait construire l’ouvrage pour tuer les populations. […] », a souligné Jacques AYADJI.

Le maire de la commune d’Abomey-Calavi Angelo AHOUANDJINOU, a, au nom de ses administrés, pris l’engagement de faire bon usage de l’ouvrage mis à leur disposition.

C’est dans la joie et la ferveur populaire que les populations de Womey et environs ont accueilli ce 2e pont, un rêve de vielle date, devenue une réalité sous la gouvernance TALON.

