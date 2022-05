Le 17ème Tour international cycliste du Bénin démarre ce mardi 03 mai 2022. Au total 13 pays, 84 coureurs et 14 équipes sont attendus à Cotonou pour cette édition.



Le Tour international cycliste du Bénin démarre ce mardi 03 mai 2022. En prélude à ce grand rendez-vous international du cyclisme, le président de la Fédération béninoise du cyclisme, Romuald Hazoumè, a animé une conférence de presse en fin de semaine écoulée. Occasion pour le président d’informer le public que le Tour international cycliste du Bénin est désormais inscrit parmi les trois tours africains au calendrier de l’Union internationale cycliste (UCI). Ce qui, suivant ses explications, implique des modifications.

Le 17ème Tour international cycliste du Bénin va donc se faire en 05 étapes conformément aux exigences du l’UCI.

Les étapes du tour cycliste

1ère étape : Boukombé-Natitingou-Djougou sur une distance de 120,200Km ;

2ème étape : Djougou-Parakou sur une distance de 133,300Km ;

3ème étape : Savalou-Banamè-Bohicon, sur une distance de 127,700 Km

4ème étape : Bohicon-Comé-Lokossa sur une distance de 126,500 Km

5ème étape : plus longue, elle part de Sèhouè pour Porto-Novo en passant par Ouidah et Cotonou (138,400Km).

Chaque étape sera parrainé par un sponsor. 07 maillots et 04 écharpes à l’effigie des sponsors sont également prévus pour encourager les meilleurs coureurs.

En plus du Tour cycliste, la fédération a prévu le Grand prix de Cotonou. Il aura lieu en circuit fermé, et partira du rond-point Erevan jusqu’au feu après la station JNP.

En plus du Bénin, l’Afrique du Sud, l’Allemagne, la Belgique, le Burkina Faso, les Pays Bas, la France, le Maroc, la Côte d’Ivoire, le Cameroun, le Nigeria, le Mali et le Togo sont les pays qui prennent part au 17ème tour.

Avant la présentation des équipes dans la soirée de ce lundi 02 mai, il y a eu le transbordement ce dimanche 1er mai. A travers une caravane, il a permis aux cyclistes de découvrir une partie du circuit et de prendre des repères.

