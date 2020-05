La vérité sur la prétendue arrestation du premier adjoint au maire

On en sait un peu plus sur l’interpellation du premier adjoint au maire de Bohicon. Selon les informations qui ont circulé sur les réseaux sociaux, Isidore Agnoun Basso a été appréhendé dans la nuit du samedi 16 mai 2020 en train de distribuer des vivres (riz) et de l’argent aux citoyens.

« Le premier adjoint au maire de Bohicon Isidore Agnoun Basso est gardé à la brigade de Sodohomey pour achat de conscience et orientation de vote », ont indiqué certaines publications.

Selon les informations parvenues à 24 heures au Bénin, Isidore Agnoun Basso a été suivi par ses adversaires politiques alors qu’il se rendait à la pharmacie pour achater des médicaments. Ils ont soupçonné le premier adjoint au maire de Bohicon de campagne hors délai.

Conduit au commissariat, il a été soumis à une interrogatoire. Isidore Agnoun Basso a rejeté les accusations et montré les produits achetés à la pharmacie. Il a été finalement relaxé par les agents de la Police républicaine.

A.A.A

