La vente des ordinateurs+ connexion internet à crédit bientôt lancée

Des dizaines de milliers d’étudiants béninois et d’artisans, et plus d’un million de travailleurs du secteur public comme du secteur privé auront la possibilité de s’offrir des ordinateurs de la marque As World Tech. Ceci, grâce au programme « Bénin Connecté » initié par le CEO, Richard Odjrado. L’offre exceptionnelle a été présentée au public dans l’après-midi de ce jeudi 07 septembre 2023 au cours d’une conférence de presse à l’hôtel Azalaï.

Le « Bénin Connecté », c’est le programme que le CEO de As World Tech entend développer pour soutenir le Programme d’action du gouvernement (PAG) dans le domaine du numérique. L’objectif selon Richard Odjrado, est de doter les étudiants, les travailleurs et les artisans d’équipements informatiques de la marque béninoise ‘’Asuka Spirit’’ afin de faciliter les conditions de formation dans les universités publiques et privées, favoriser la productivité dans les entreprises, et booster le secteur de l’artisanat. Ledit programme est subdivisé en trois sous-programme à savoir ‘’Etudiants Asuka’’ qui vise à doter 120.000 apprenants des universités publiques et privées des équipements informatiques ; ‘’Artisans Asuka’’ destiné à 300.000 artisans, et enfin ; ‘’Travailleurs Asuka’’ pour faciliter l’accès des équipements informatiques à plus d’un million de travailleurs du privé et du public. Pour bénéficier de ces différentes offres, As World Tech a défini un processus d’acquisition.

Processus d’acquisition

Toute personne intéressée par le programme « Bénin Connecté » de As World Tech devra :

– Soumettre un dossier qui prend en compte le choix du pack après le lancement officiel ;

– Voire son dossier validé, et procéder à la signature de contrat ;

– Suivre une formation sur la gestion du crédit, et réceptionner le pack et le guide utilisateur, et enfin ;

– Procéder au remboursement intégral du crédit et si possible, soumettre une nouvelle demande pour l’acquisition d’un nouveau pack.

A travers le programme « Bénin Connecté », As World Tech ambitionne d’accélérer la transformation digitale de plusieurs couches en favorisant l’accès indispensable au numérique. Pour le CEO, aucune transformation digitale n’est possible sans équipements informatiques et objets connectés. « Nous sommes […] fiers d’être la première marque d’équipements informatiques et d’objets connectés véritablement Africaine et surtout Béninoise. Ce que nous faisons est d’intérêt national et continental car nous accompagnons les promesses du numérique en démocratisant l’accès aux équipements informatiques », a laissé entendre Richard Odjrado. Chaque béninois, chaque africain assure-t-il, doit pouvoir être équipé et connecté quel que soit son rang social.

Les équipements que promeut As World Tech à l’en croire, sont des équipements durables, facilement réparables et à de meilleurs prix. Un service après-vente optimisé, une garantie de 02 ans, et plusieurs autres prestations sont offertes aux clients. Mieux, les équipements acquis chez As World Tech peuvent être échangés contre de nouveaux équipements après un certain nombre d’années d’utilisation, et selon les besoins du client a fait savoir Richard Odjrado avant d’annoncer le lancement officiel de « Bénin Connecté » avant fin décembre 2023.

F. A. A.

8 septembre 2023 par ,