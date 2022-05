La trypanosomiase humaine africaine (THA) éliminée au Bénin

Le Bénin fait partie des pays ayant éliminé la forme chronique de la trypanosomiase humaine africaine (THA) (T. b. gambiense). Le pays a reçu la confirmation de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) comme État où au moins une forme de la THA a été éliminée en tant que problème de santé publique sur son territoire en novembre 2021.

La forme chronique de la trypanosomiase humaine africaine (THA) (T. b. gambiense), encore appelé maladie de sommeil ne sévit plus au Bénin. Le pays fait partie des États où cette maladie considérée comme un problème de santé publique est bien maîtrisé. En novembre 2021, le Bénin fut reconnu comme un Etat ayant éliminé la forme gambiense de la maladie du sommeil. Selon une publication du site MesVacvins.net, le Togo et la Côte d’Ivoire ont été les deux premiers pays à être validés comme ayant éliminé la forme gambiense de la THA en tant que problème de santé publique en 2020. S’en est suivi le Bénin en novembre 2021, de l’Ouganda et du Rwanda (la validation de la forme rhodesiense en avril 2022.

Selon le site d’informations, entre 1999 et 2020, le nombre de nouveaux cas déclarés de la forme chronique de la trypanosomiase humaine africaine (THA) (T. b. gambiense) a diminué de 98 %, passant de 27 862 à 565. Au cours de la même période, le nombre de nouveaux cas déclarés de la forme aiguë de la trypanosomiase humaine africaine (T. b. rhodesiense) a diminué de 84%, passant de 619 à 98.

A propos de la THA

La THA est une parasitose à transmission vectorielle. Le parasite à l’origine de l’infection est un protozoaire appartenant au genre Trypanosoma. Il est transmis à l’homme par la piqûre d’une mouche tsé-tsé (du genre Glossina) qui s’est elle-même infectée à partir d’êtres humains ou d’animaux porteurs de parasites pathogènes.

La THA se présente sous deux formes, en fonction de la sous-espèce du parasite à l’origine de la maladie. Il s’agit de la T. b. gambiense, endémique et présente dans 24 pays d’Afrique occidentale et centrale, et de la T. b. rhodesiense, endémique elle aussi et présente dans 13 pays d’Afrique orientale et australe.

