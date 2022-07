La synthèse du PAG2 2021-2026

Voici le Programme d’Actions du Gouvernement 2021-2026.

Il traduit notre ferme volonté de transformer l’essai du quinquennat passé qui aura révélé à nous-mêmes et au reste du monde, notre capacité de nous prendre en charge et d’assumer notre destin.

Il porte notre ambition d’entretenir durablement la flamme de la renaissance amorcée pour asseoir définitivement les bases de notre développement socio-économique en vue de l’amélioration des conditions de vie de chacun.

Les réformes, projets et programmes qui y sont contenus sont nécessaires, réalistes et à notre portée pour la réalisation de cette ambition.

Ce quinquennat sera donc, j’en suis persuadé, celui de l’explosion économique et des prouesses de bien-être dont chacun de nous sera fier d’être l’acteur.

Bâtir un pays moderne, un pays résilient où il fait bon vivre, nécessite les efforts qu’ensemble nous consentons et qui portent déjà leurs fruits.

Parce que nous voulons aller plus loin, le plus loin possible sur la route du développement, continuons donc sur cette lancée car il n’y a pas de doute, ainsi que je l’ai déjà dit : nos efforts nous exauceront immanquablement.

Patrice Talon

Président de la République du Bénin

Veuillez trouver ci-après la synthèse du PAG 2021-2026

