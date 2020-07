La suspension des demandes prorogée au 30 juillet

Le gestionnaire mandataire de l’Agence nationale d’identification des personnes (Anip), Cyrille Gougbédji a notifié ce mercredi 15 juillet 2020 la prorogation du délai de suspension des demandes de retrait des actes de naissance et d’enrôlement au Ravip.

Les demandes de retrait d’acte de naissance et d’enrôlement au Ravip sont suspendues jusqu’au 30 juillet 2020. Cette suspension est due à la préparation du mécanisme de réception des demandes dans les mairies et les arrondissements dans la Commune de Cotonou et la menace de trouble à l’ordre public.

A.A.A

