La sélection béninoise est arrivée au Caire

Du 9 au 14 août, l’Egypte abrite l’édition 2021 de la Coupe Davis de tennis Groupe 3. A cet effet, la sélection béninoise a quitté Cotonou ce mercredi 4 août pour le Caire.

Rééditer l’exploit de 2012. Tel est l’objectif de l’équipe béninoise de tennis en expédition pour l’édition 2021 de la Coupe Davis, Groupe 3 Afrique. Selon le Secrétaire Général de la Fédération Béninoise de Tennis, le Bénin profitera de toutes les expériences acquises pour non seulement changer les donnes mais également rechercher la performance optimum qui lui permettra de se comparer aux autres nations « Nous gardons espoir pour une deuxième qualification historique du Bénin. C’est pourquoi le président Jean Claude Talon et son équipe ont mis les moyens adéquats pour que nos athlètes se préparent dans de meilleures conditions », a déclaré Bernadin Agossou Codjo peu avant le décollage.

Abondant dans le même sens, le capitaine de l’équipe pense que le Bénin a les potentialités pour mieux faire que les éditions précédentes où ils ratent le pas à la porte des finales. « Nous avons travaillé à corriger nos erreurs et revoir notre jeu. Pour cette fois-ci, je crois bien que ça sera la bonne. Pour preuve, nous partons tôt pour continuer le travail avant le démarrage de la compétition », a indiqué Bruno Danhouan. Déjà, les représentants béninois, Sylvestre Monnou et Delmas N’tcha disent être prêts pour relever le défi. Ils seront rejoints au Caire par Alexis Klégou qui évolue en France et Arnaud Sewanou qui est du côté des Etats Unis. Outre le Bénin, il aura d’autres pays à cette Coupe Davis de tennis. On peut citer : l’Egypte (pays hôte), l’Algérie, le Ghana le Kenya, Mozambique et le Rwanda. Au terme de cette compétition, deux pays seront qualifiés pour le groupe 2, Afrique-Europe.

Marcel HOUÉTO

4 août 2021 par