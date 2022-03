La secrétaire de l’ex DEI condamnée à 5 ans de prison

La Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET) a rendu son verdict, ce lundi 07 mars 2022, dans l’affaire de délivrance de passeports béninois à cinq ressortissants camerounais.

La secrétaire de l’ex-Directeur de l’Emigration et de l’Immigration (DEI), Mme Brigitte Adjagba a écopé de 5 ans de prison dont 2 ans fermes dans l’affaire de de délivrance du passeport béninois à cinq ressortissants camerounais. Les Camerounais qui ont bénéficié des passeports ont écopé de 3 ans de prison chacun, selon Frissons radio.

Le principal accusé, l’ex-Directeur de l’Emigration et de l’Immigration (DEI), le commissaire divisionnaire de police Edgard Florent Agbo a été condamné à dix (10) ans de prison ferme. Ces condamnations ont été prononcées, ce lundi 07 mars 2022, par Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET).

