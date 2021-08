La route Djougou-N’dali bloquée à Faada

La circulation est bloquée sur la route Djougou-N’dali ce jeudi 12 août 2021.

L’axe Djougou-N’dali est coupé. Plus aucun véhicule ne circule dans les deux sens de la voie ce jeudi 12 août 2021. Et pour cause, à la suite d’une pluie qui s’est abattue sur le département du Borgou hier mercredi, le pont de ‘’faada’’ reliant Djougou et N’dali a cédé, a informé Le Parakois.

Tous les véhicules sont immobilisés en attendant que le trafic ne reprenne.

Le pont est à la hauteur du village du Sonoumon sis dans l’arrondissement de Bori, commune de N’dali.

