La retenue d’eau d’Odo Otchéré réhabilitée grâce au partenariat franco-béninois

La retenue d’eau d’Odo Otchèrè est en cours de réhabilitation par le Projet d’Appui au Développement Agricoles des Collines (PADAC). Marc Vizy L’ambassadeur de France au Bénin Marc Vizy a visité jeudi 16 décembre, cette retenue d’eau en compagnie de Jérôme Bertrand Hardy directeur de l’Agence Française de Développement (AFD) au Bénin et Marie Veillon, attachée de coopération.

Le Projet d’Appui au Développement Agricoles des Collines (PADAC), financé par l’AFD contribue à la réhabilitation de la retenue d’eau qui permet aux populations des alentours de subvenir à leurs besoins alimentaires. La retenue d’eau était fortement ensablée et envahie par des plantes aquatiques, ce qui réduisait les volumes d’eau mobilisables pour le maraîchage.

D’importants travaux de réhabilitation sont donc en cours de réalisation : désensablement de la cuvette, rehaussement de la digue, reconstruction de l’évacuateur de crue et du chenal d’évacuation. Ils vont permettre de retrouver une étendue d’eau de bonne qualité et une quantité suffisante pour permettre aux femmes de reprendre leurs activités maraichères et de redynamiser l’activité piscicole.

La délégation de l’Agence Française de Développement a été accueillie par Nicaise Kotchakmi Fagnon, maire de Dassa et l’équipe projet du PADAC.

