Le Procureur Spécial près la Cour de Répression des Infractions Économiques et du Terrorisme a requis 20 ans de réclusion criminelle contre Rékiatou MADOUGOU et ses co-accusés. Le tribunal dans ce verdict prononcé ce samedi 11 novembre à 06h45 a suivi le ministère public.

‘Votre journal publie ici l’exposé des faits et les éléments matériels à charge du dossier évoqués par le procureur.

