La répression reprend ce lundi 7 décembre

Les usagers indélicats de la route ont intérêt à adopter les comportements recommandés. Le port de casque, la circulation sur la piste cyclable, le chargement, les stationnements, etc. seront contrôlés sur les axes routiers ce lundi 7 décembre 2020. Les agents de la police républicaine ont reçu des instructions pour procéder à la répression des infractions au code de la route. Des contrôles seront faits entre 07h et 10h. Les commissaires d’arrondissement organiseront la répression contre l’excès de vitesse en agglomération entre 14 et 17 heures sur les routes. Ces opérations se dérouleront sous la coordination et le contrôle du commissariat central de Cotonou. Selon les consignes de la hiérarchie policière, les opérations dirigées par les chefs d’unités ne doivent en aucun cas perturber la circulation. Les agents sont invités à éviter, sous peine de sanction, tout d’abus et à se limiter aux infractions pris en compte par l’opération. La répression ne prend pas en compte les infractions telles que le défaut de visite technique ou défaut assurances ou de non port de ceinture de sécurité, de téléphone au volant, a indiqué la consigne.

7 décembre 2020