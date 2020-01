La rentrée gouvernementale prévue pour lundi

Le président de la République, Son Excellence Patrice Talon et son gouvernement effectuent leur rentrée gouvernementale le lundi 06 janvier prochain. Après quelques jours de congés pour les fêtes de fin d’année, le chef de l’Etat et ses ministres vont reprendre service et continuer les œuvres de construction de pays.

Depuis le 26 décembre dernier, toute l’équipe gouvernementale a observé un petit repos de 11 jours. Ce qui leur a certainement permis de passer les fêtes de fin d’année en famille.

Dès lundi prochain, toute l’équipe gouvernementale reprend service avec la présentation des voeux du nouvel An 2020.

Le premier Conseil des ministres, sauf changement de dernière heure, aura lieu le mercredi 08 janvier 2020.

F. A. A.

4 janvier 2020 par