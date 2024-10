La relecture de la Loi organique relative aux lois des finances en étude

Le secrétaire général du ministère de l’économie et des finances, Alban Bienvenu BESSAN a procédé ce jeudi 03 octobre 2024 au Palais des congrès de Cotonou, à l’ouverture d’un atelier consacré à la relecture de la Loi organique relative aux lois des finances (LOLF). Des directeurs généraux, centraux et techniques, des cadres à divers niveaux de l’administration publique, des membres du Bureau d’analyse et d’investigation (BAI), acteurs du secteur privé et de la société civile prennent part aux travaux.

Environ 10 ans après l’adoption de la Loi organique relative aux lois des finances, le Bénin marque une pause pour évaluer les acquis. Un atelier de relecture est ouvert ce jeudi 03 octobre 2024. L’objectif selon le secrétaire général du ministère des finances, est de « réaliser un bilan critique de la mise en œuvre des innovations […] aux fins de mieux orienter les actions en cours, et de définir de nouvelles actions pour la consolidation des acquis, et la mise en place d’un système budgétaire et comptable robuste pour la gestion performante des finances publiques ». Pour y parvenir, une démarche méthodologique est mise en place et prend en compte plusieurs activités intellectuelles d’auto évaluation, l’organisation de colloques scientifiques et d’évaluation avec l’implication de plusieurs acteurs de divers secteurs, a fait savoir Alban Bienvenu BESSAN. L’atelier de relecture à l’en croire, est un exercice d’envergure nationale, régionale et internationale pour lequel chaque participant sera sollicité pour sa contribution à l’atteinte des résultats. A cet effet, il dit compter sur la disponibilité des uns et des autres afin que la feuille de route soit mise en œuvre sans goulots d’étranglement.

A propos de la Loi organique relative aux lois des finances

« Les lois relatives aux règles des finances ont pour rôle de fixer les règles principales qui régissent l’élaboration du budget, son rôle, son exécution, et le contrôle des lois des finances ». Le secrétaire général du ministère des finances après ce rappel, a souligné que « la LOLF demeure aujourd’hui un cadre fondamental pour la gestion des finances publiques et un levier au service de la réforme de l’Etat ». Entrée en vigueur au Bénin en septembre 2013, une batterie de réformes sera engagée dans ce cadre par l’administration centrale des finances sous l’impulsion du gouvernement à partir de 2014. Le but visé selon Alban Bienvenu BESSAN, est d’expérimenter les innovations et changements majeurs induits.

