La réhabilitation de l’axe Godomey Magasin -Adjaha démarre

La Société des Infrastructures Routières et d’Aménagement et du Territoire (SIRAT) a annoncé le démarrage des travaux de réhabilitation et d’assainissement sur l’axe Godomey Magasin-Carrefour Adjaha.

L’axe Godomey Magasin-Carrefour Adjaha est en réhabilitation du vendredi 1er novembre

2024 au vendredi 20 décembre 2024, selon un communiqué de la SIRAT. « En cas de besoin de signaler à la SIRAT une situation quelconque liée aux travaux, veuillez joindre le numéro vert gratuit 7414 », a indiqué la direction générale tout en présentant ses excuses aux usagers pour les désagréments liés aux travaux.

Des travaux d’assainissement dont la construction de collecteurs et d’aménagement de voies connexes sont également prévus sur l’axe.

VOICI LE PLAN DE DEVIATION

