La réaction forte du Président de la FIFA

Victime une nouvelle fois de racisme en Espagne ce dimanche alors que le Real Madrid était en déplacement ce dimanche sur la pelouse de Valence en Liga, Vinicius a le grand soutien du président de la FIFA, Gianni Infantino.

Après l’entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, le président brésilien Lula et Kylian Mbappé, Vinicius Junior peut compter ce lundi 22 Mai, sur le soutien de Gianni Infantino, Président de la FIFA. Le Brésilien était encore victime d’insultes à caractère raciste sur le terrain de Valence. Ce que ne conçoit pas, l’homme fort de la FIFA.

A travers un communiqué en date de ce lundi, Infantino annonce des solutions contre le mal :

« Totale solidarité avec Vinicius. Il n’y a pas de place pour le racisme dans le football ou dans la société et la FIFA se tient aux côtés de tous les joueurs qui se sont retrouvés dans une telle situation. Les événements du match entre Valence et le Real Madrid montrent que cela doit être le cas.

C’est pourquoi le processus en trois étapes existe dans les compétitions de la FIFA et il est recommandé à tous les niveaux du football. Tout d’abord, vous arrêtez le match, vous l’annoncez.

Deuxièmement, les joueurs quittent le terrain et le speaker annonce que si les attaques se poursuivent, le match sera suspendu. Le match redémarre, puis, troisièmement, si les attaques continuent, le match s’arrêtera et les trois points iront à l’adversaire. Ce sont les règles qui devraient être mises en œuvre dans tous les pays et dans toutes les ligues.

De toute évidence, c’est plus facile à dire qu’à faire, mais nous devons le faire et nous devons le soutenir par l’éducation », a réagi le Président de la FIFA.

J.S

