La promesse du ministre français Becht en visite à la GDIZ

A la tête d’une forte délégation d’investisseurs français, le délégué au Commerce Extérieur de la France Olivier Becht a effectué une visite de travail suivie d’une visite guidée, mercredi 27 juillet 2022, à la Zone Industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ). C’est en présence de la ministre de l’industrie et du Commerce du Bénin, Alimatou Shadiya Assouman.

Les Directeurs généraux de l’APIEx, Laurent Gangbes et de la SIPI Bénin Beheton Letondji ont présenté la Zone Industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ) presque achevée à une délégation du Ministre délégué au Commerce Extérieur de la France Olivier Becht et conduite par de la ministre de l’industrie et du Commerce du Bénin, Alimatou Shadiya Assouman.

« Je suis très impressionné par le dynamisme qui se dégage de cette Zone Industrielle de Glo-Djigbé qui offre d’énormes potentiels. Il y a un miracle économique qui se produit ici au Bénin. Il est incompréhensible que des entreprises françaises ne soient pas sur la Zone. Nous ferons connaître ces opportunités et nous amènerons les investisseurs français à choisir le Bénin », a promis Olivier Becht, Ministre délégué au Commerce Extérieur de la France à l’issue de la présentation et la visite guidée de la GDIZ.

Il faut préciser que sur une superficie de 1640 hectares dont 400 hectares aménagés pour la première phase de la Zone Industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ), 32 investisseurs ont déjà signés leur contrat d’installation et des unités ont démarré leurs activités. La GDIZ vise à promouvoir et attirer les investisseurs de type agricole, industriel, commercial et de services ; inciter l’investissement direct, béninois et étranger ; favoriser le développement des productions et des ressources naturelles nationales ; développer les industries de fabrication des produits de première, deuxième et troisième transformations ; accroître la compétitivité des produits « Made in Bénin » et favoriser la création d’emplois.

M. M.

29 juillet 2022 par ,