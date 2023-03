La première traversée de la Côte d’Ivoire en véhicules électriques

La Côte d’Ivoire a accueilli un événement unique en son genre : le premier parcours éco-touristique en voitures électriques organisé par AUTO24, EvTech et JULAYA, trois entreprises partenaires déterminées à permettre l’adoption de ces véhicules durables et écologiques dans le pays.

La start-up de commercialisation en ligne de véhicules d’occasion, AUTO24, EvTech opérateur de bornes de recharge électrique avec la solution Neo et la fintech de paiement des entreprises, JULAYA, s’associent pour proposer une expérience de conduite unique aux passionnés de voitures électriques et aux consommateurs intéressés par la transition vers une mobilité plus durable.

Un voyage éco-responsable au coeur de la Côte d’Ivoire

Ce parcours , qui s’est déroulé du vendredi 17 au dimanche 19 mars 2023, a été l’occasion de valoriser les espaces naturels exceptionnels de l’intérieur de la Côte d’Ivoire, de Boundiali à Abidjan, tout en respectant l’environnement grâce à une conduite saine et moins polluante que les voitures thermiques.

Durant les 700 KM de cet éco-voyage, les participants ont pu tester l’autonomie, le confort de conduite, la performance ainsi que l’efficacité énergétique des différents modèles de véhicules mis à disposition par AUTO 24, EvTech et JULAYA.

Vers une mobilité propre en Côte d’Ivoire

Le mois dernier, le gouvernement ivoirien annonçait avoir pour ambition de transformer 30% de son parc de véhicules du service public en véhicules électriques, d’ici à (5) cinq ans, et de déployer des bornes de recharge électriques dans les villes de l’intérieur du pays. Ce projet porté par le Ministère de l’Environnement vise à promouvoir l’innovation et le transfert de compétences technologiques en faveur de la mobilité.

Convaincu de cette vision, AUTO24 inaugurait le 02 février 2023 son premier showroom situé à Abidjan. La startup propose une sélection de véhicules électriques d’occasion à des prix abordables pour les entreprises et particuliers intéressés par l’achat d’une voiture électrique avec son partenaire EvTech, qui fournira des bornes de recharge électrique adaptées à chaque véhicule. De plus, JULAYA offrira des solutions de financement vert pour ses entreprises clientes souhaitant financer leur achat.

“Notre objectif est de sensibiliser les consommateurs à l’importance de la transition vers une mobilité plus durable et de les encourager à adopter des modes de transport plus écologiques et plus économiques.”déclarent Mathias Léopoldie, cofondateur de JULAYA, Axel Peyriere, PDG d’Africar Group et d’AUTO 24 et Florent Thomas fondateur d’Ev.Tech.

Retrouvez les moments forts du parcours sur le compte Instagram de JULAYA : @teamjulaya

A propos de JULAYA

Julaya a été fondée en 2018 par Mathias Léopoldie et Charles Talbot. Tous deux ont précédemment travaillé dans la fintech de paiement française LemonWay au Mali et au Burkina Faso. Julaya dispose de trois bureaux : L’équipe R&D et technique à Paris (France), les bureaux opérationnels à Abidjan (Côte d’Ivoire) et à Dakar (Sénégal). Elle emploie 50 personnes sur l’ensemble des bureaux. Elle a précédemment levé 200k USD en 2018 et 550k USD en 2019/2020 auprès de business angels, ainsi que 2m$ en 2021 auprès de fonds de capital-risque.

Site web : www.julaya.com

A propos d’AUTO24

Auto24 est une startup innovante qui apporte confiance et transparence dans le rachat et la revente de véhicules d’occasion certifiés et des garanties. Soutenu par le groupe automobile Stellantis, Auto24 propose depuis son ouverture, des centaines de voitures d’occasion certifiées et garanties, une première dans la région. Auto24 est également la première entreprise ivoirienne à commercialiser des véhicules électriques en Côte d’Ivoire.

Site web : www.auto24.ci

A propos d’EvTech

EvTech est l’initiateur de l’électromobilité en Côte d’ivoire, offrant toute l’infrastructure de recharge, éléments indispensables pour que le marché des voitures électriques se développe. Avec une équipe d’ingénieurs nationaux, EvTech innove avec la conception et la fabrication des 1ères bornes dédiées aux contraintes fortes du marché local. Evtech propose surtout son application mobile Neo qui assure toute la relation avec le conducteur du véhicule électrique : géolocalisation, réservation, recharge et paiement. EvTech garantit, à tout possesseur de véhicule électrique, la tranquillité d’esprit pour recharger autant sur Abidjan qu’à l’intérieur du pays !

