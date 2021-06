La première mandature de la CENA fait le point des acquis

En fin de mandat, les membres de la Commission électorale nationale autonome (CENA) ont fait le bilan des 7 années de gestion de l’institution. C’était ce lundi 28 juin 2021 lors d’un atelier à Benin Royal Hôtel à Cotonou qui a réuni les acteurs impliqués dans le processus électoral.

L’atelier a permis de présenter et de valider le rapport des acquis de la première mandature de la Commission électorale nationale autonome (Cena). Le rapport a été réalisé par les professeurs Issaga Kampo du Mali et Kakaï Hygin Glèlè du Bénin.

« Durant ces sept années, la première mandature de la Cena permanente a accumulé des expériences diverses et a enregistré de nombreux acquis non seulement en matière de gestion électorale à travers l’organisation de six élections ; mais également en matière de collaboration avec toutes les parties prenantes au processus électoral », a déclaré le président de la Cena Emmanuel Tiando.

Selon lui, les acquis méritent « d’être capitalisés dans l’optique de la recherche d’une amélioration constante de notre système électoral ». « C’est pourquoi, au moment où notre mandat tire à sa fin, nous avons jugé opportun de partager ces expériences et ces acquis avec toutes les parties prenantes, dans la logique de leur capitalisation au bénéfice de la prochaine mandature qui entrera bientôt en fonction », a ajouté Emmanuel Tiando. La CENA a bénéficié du soutien de l’Organisation internationale de la Francophonie dans le cadre de la tenue de cet atelier.

L’équipe dirigée par Emmanuel Tiando a prêté serment le 02 juillet 2014 pour un mandat de sept ans non renouvelable. La première mandature a organisé les élections communales de 2015 et 2020, les présidentielles de 2016 et 2021 ainsi que les législatives de 2015 et 2019. Leur mandat prend fin le 13 juillet 2014. La Cena est composée désormais de deux nouvelles structures à savoir le Conseil électoral (Ce) et la Direction générale des élections (Dge).

A.A.A

29 juin 2021 par