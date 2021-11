La politique nationale de maîtrise d’énergie 2021-2030 adoptée

Le gouvernement a adopté ce mercredi 10 novembre 2021 en Conseil des ministres, la Politique nationale de maîtrise d’énergie pour la période 2021-2030.

« A l’horizon 2030, la maîtrise d’énergie au Bénin garantit la réduction considérable de la consommation, de la dépendance et des dépenses énergétiques sans préjudice de la qualité des services énergétiques », une vision que le gouvernement à l’occasion de l’adoption de la Politique, a rappelée. Pour y parvenir, il y a lieu selon le gouvernement, d’assurer une adéquation entre l’offre et la demande électrique, une gestion optimale des ressources et des consommations en biomasse et produits pétroliers ainsi qu’une amélioration du cadre juridique et institutionnel.

Raison pour laquelle le Conseil des ministres a marqué son accord pour sa mise en œuvre, focalisée sur l’efficacité énergétique, en vue de garantir un approvisionnement et une utilisation durable tout en préservant le couvert végétal.

10 novembre 2021 par ,