La politique nationale de l’emploi à l’horizon 2025 adoptée

Le gouvernement a adopté en Conseil des ministres ce mercredi 11 mars 2020, la politique nationale de l’emploi à l’horizon 2025. Selon la vision adoptée, la plupart des Béninois en âge de travailler disposent à l’horizon 2025, d’un emploi susceptible de leur procurer un revenu permettant de satisfaire leurs besoins vitaux et leur bien-être intégral.

L’objectif général selon le Conseil des ministres, est de réduire de moitié à cette échéance, le taux de sous-emploi de la population active ainsi que celui du chômage estimé à 2,3%.

Selon le gouvernement, le document de politique nationale de l’emploi vise, en plus de la promotion d’une gouvernance générale de qualité, quelques objectifs spécifiques. Il s’agit entre autres, d’améliorer l’employabilité des diplômés sortis du système éducatif ; de réduire le sous-emploi et le chômage à longue durée, et d’améliorer la gouvernance du marché de l’emploi.

Pour l’implémentation efficiente de cette politique, le gouvernement privilégie l’approche d’une intervention globale qui vise à agir de façon systématique et volontaire sur tous les déterminants et facteurs qui conditionnement directement ou indirectement, le relèvement du niveau de l’emploi.

F. A. A.

12 mars 2020 par