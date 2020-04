La police veille à l’usage obligatoire de masque

Pas de citoyen en ville sans masque de protection. La répression pour non port de masque a débuté ce mercredi 08 avril 2020 dans certaines communes du cordon sanitaire.

A Porto-Novo ce matin les citoyens qui devraient se rendre à Cotonou ne pouvaient pas traverser le pont sans avoir porté le masque de protection. Les forces de sécurité et de défense ont tout simplement refoulé les contrevenants.

Le constat a été le même au niveau de la Préfecture.

A Cotonou, les agents de la Police républicaine dans les environs du passage supérieur de Houéyiho ont aussi veillé à l’application stricte de la mesure.

Le citoyen est tenu de porter son masque avant de sortir de chez lui, qu’il soit à moto ou en voiture. « Quiconque n’a pas son masque est invité à rester chez lui », a prévenu le ministre de l’intérieur Sacca Lafia.

Les contrevenants seront systématiquement interpellés. Chaque citoyen vivant dans les communes du cordon sanitaire que sont Cotonou, Abomey-Calavi, Allada, Ouidah, Tori-Bossito, Zè, So-Ava, Aguégués, Sèmè-Podji, Porto-Novo, Akpro-Missérété et Adjarra doit se munir de son masque pour se protéger et limiter la propagation du Covid-19.

Akpédjé AYOSSO

