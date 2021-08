La police sensibilise au respect du Code de la route à Azové

Réduire les accidents de route à Azové, une localité de la commune d’Aplahoué dans le Couffo, c’est l’objectif que poursuit la police républicaine à travers une campagne de sensibilisation au Code de la route.

Face à la recrudescence des accidents de route à Azové, il urge de sensibiliser la population. De concert avec la préfecture du Couffo et le Centre national de sécurité routière (CNSR), la police républicaine a entamé une campagne de sensibilisation au Code de la route.

Seul objectif, amener la population à respecter le Code de la route afin de réduire les accidents de circulation qui deviennent de plus en plus fréquents.

F. A. A.

