La petite Gracia inhumée samedi dernier

En raison de la pandémie du Coronavirus qui sévit dans le pays, la cérémonie d’inhumation de Gracia Prunelle a eu lieu dans l’intimité familiale dans la soirée.

Agée de 06 ans, la petite Gracia Prunelle a été froidement assassinée par des criminels en quête d’organes humains pour des rituels.

Les investigations menées par la police ont permis d’appréhender l’un des assaillants à Cotonou, et le second, à Adjohoun dans la vallée de l’Ouémé.

Placés sous mandat de dépôt, les deux criminels seront jugés pour « assassinat et pratiques de charlatanisme ».

Selon le procureur de la République près le tribunal de première instance de première classe de Cotonou, ils encourent la réclusion à perpétuité.

F. A. A.

12 avril 2020 par