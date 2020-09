Fidèle à son engagement à œuvrer pour le mieux être des couches défavorisées, la Fondation MTN procédera ce vendredi 04 septembre 2020, à l’inauguration du service de pédiatrie de la clinique humanitaire « Vie Abondante » d’Agla. D’un coût global de 30 millions de francs CFA, les travaux de rénovation de cette pédiatrie ont été initiés par l’ambassade de l’Afrique du Sud et financés par la Fondation MTN.

La rénovation de cette pédiatrie, selon le communiqué du réseau de téléphonie mobile, permettra « d’améliorer considérablement la qualité des soins fournis à moindre coût aux patients à revenus modestes ». Les travaux réalisés permettront d’offrir non seulement « des conditions d’accueil optimales » aux patients, mais aussi un espace de travail mieux adapté et plus confortable aux agents de santé.

Outre la rénovation du service de pédiatrie, les autres services de la clinique ont bénéficié d’équipements biomédicaux modernes.

La clinique humanitaire « Vie Abondante d’Agla » propose une offre de soins adaptée en cardiologie, gynécologie, rhumatologie, pédiatrie. Le bloc opératoire s’est également doté à l’occasion du don de la Fondation MTN, d’un plateau technique composé de pousse seringues Electriques, de lit de réanimation et d’un concentrateur d’oxygène.

