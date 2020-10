La pêche à bouteilles de vin, la nouvelle trouvaille sur le lac Ahémé

On ne cessera jamais de parler de l’usage de techniques de pêche prohibées dans les localités qui entourent le lac Ahémé et des chenaux. Après l’interdiction par le gouvernement du Akadja, et plusieurs autres techniques destinées à ramasser les poissons et jusqu’au frétins, la nouvelle trouvaille des populations est celle de l’usage des bouteilles de vin.

La pêche à l’aide des bouteilles de vin est une vieille technique qui a pris de l’ampleur, notamment dans la localité d’Akodéha, dans la commune de Comé. Elle consiste à perforer le bas des bouteilles dans lesquelles il est inséré un appât. Les bouteilles ainsi apprêtées sont enfoncées dans la boue du lac et les poissons attirés par l’appât sont ainsi capturés.

Cette méthode de pêche selon certains acteurs de la localité approchés par l’ABP, présente d’énormes risques car, les tessons de bouteilles abandonnés dans l’eau peuvent peuvent être à l’origine de blessures.

Face à une telle situation, le premier adjoint au maire de Comé, Innocent K. Dossou, invite la direction départementale de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche, et la police républicaine à prendre les mesures nécessaires pour arrêter cette pratique.

F. A. A.

20 octobre 2020 par