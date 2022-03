La paix institutionnelle pour contrer les menaces des conflits mondiaux

À l’ère actuelle, où la sécurité des vies individuelles est constamment menacée par des conflits généralisés, la consolidation de la paix est actuellement exigée pour se développer en un système qui promeut la valeur, la norme et la culture de la paix pour tous les pays, communautés et individus, sur la base des principes partagés de coexistence et d’interdépendance de la communauté mondiale. La 6e commémoration annuelle de la Déclaration pour la paix et la cessation des guerres (DPCW) d’HWPL s’est tenue en ligne le 14 mars 2022 avec 5 000 participants, sous le thème « Institutionnalisation de la paix : Construire un fondement juridique pour la paix durable ».

Une ONG affiliée à l’ONU, Heavenly Culture, World Peace, Restoration of Light (HWPL) a approuvé les efforts combinés des gouvernements et de la société civile qui conduisent à l’institutionnalisation de la paix dans chaque société. Sa Déclaration pour la paix et la cessation des guerres (DPCW) proclamée en 2016 a fourni un guide pour la promotion de la paix menée par les citoyens, conformément aux organisations internationales telles que l’ONU, l’Union africaine (UA) et l’UE qui ont mis l’accent sur les orientations normatives comme standard pour la résolution substantielle des conflits avec la participation des femmes et des jeunes.

Quant à la nécessité de construire une base juridique pour une paix durable, Dr Kamal Hossain, président de la succursale de l’Association de droit international (ADI) au Bangladesh, a déclaré : « La condition préalable pour parvenir à la paix est de garantir les droits inaliénables des peuples, qui comprennent l’égalité devant la loi, l’égale protection de la loi, la non-discrimination, la liberté d’association, la liberté de réunion et la liberté d’expression ».

Selon Mme Anna Cervenakova, une membre du comité de droit international pour la paix d’HWPL, « dans la crise mondiale en cours, les gouvernements se demandent quel type d’action serait la meilleure action à entreprendre pour surmonter la crise d’urgence ». « La nécessité du développement humain, en surmontant l’urgence en santé publique, le changement climatique, le déclin économique, les restrictions aux droits de l’homme, nous amène au point de savoir comment ces fardeaux sont résolus par les institutions des gouvernements. Une grande partie du fardeau du travail incombe donc aux gouvernements, il est donc important de savoir quelles sont les priorités de leur programme institutionnel », a-t-elle affirmé.

L’un des orateurs, Prof Rommel Santos Diaz de droit international à l’Université INCE, a relevé que les bureaux du gouvernement, y compris le Sénat, le ministère des Affaires étrangères et le bureau du procureur général de la République dominicaine, ont travaillé avec des ONG dans le but de « la prise de décision de l’État pour les politiques publiques sur la sécurité des citoyens et les droits de l’homme » basée sur la DPCW.

A en croire l’imam Moulana Shafiek Nolan de Westridge en Afrique du Sud, la DPCW souligne l’importance de la paix entre les religions et la cessation des conflits religieux. Le dialogue mensuel sur les Écritures organisé par HWPL poursuit-il, vise particulièrement à créer une plate-forme pour briser les malentendus sur les Écritures et les pratiques religieuses, reflétant les valeurs exprimées dans la DPCW.

Le président Man Hee Lee d’HWPL a confié que les guerres et les conflits continuent de se produire parce que des guerres peuvent être déclenchées si cela est prétendument nécessaire selon le droit international en vigueur, c’est pourquoi cela ne peut pas mettre fin à la guerre. Il a souligné que tous les membres du village planétaire doivent être unis en tant que messagers de la paix pour « certainement créer une chose (le droit international pour la paix) qui peut apporter la paix ».

Le 28 février, HWPL a publié une déclaration sur l’invasion de l’Ukraine par la Russie qui inclut la protection des réfugiés et la solidarité mondiale des jeunes contre la guerre et la transmet à 192 pays.

La DPCW présente des principes de paix à promouvoir par la société internationale, tels que l’interdiction de l’usage de la force, la promotion de la liberté religieuse et la participation civique pour diffuser une culture de paix. Elle souligne qu’une paix durable peut être réalisée par tous les membres de la société mondiale en identifiant non seulement les États-nations mais aussi les organisations internationales et tous les citoyens comme les principaux acteurs de la construction de la paix.

